تعنت «حوثي» يعطل المفاوضات بشأن الأسرى

عدن (الاتحاد)

أعلنت الحكومة اليمنية تأجيل المفاوضات مع جماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى، إلى أجل غير مسمى.

جاء ذلك في تغريدة لماجد فضائل، المتحدث باسم فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى، عبر منصة «إكس».

وقال فضائل، وهو أيضاً عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان: «تم تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى، بعد تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقرراً هذا الأسبوع».

وأضاف أن ذلك جاء «بعد أن أعاقت الجماعة انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا، استمراراً للممارسات التي ترتكبها الجماعة بحق الشعب اليمني، واستغلالها الملفات الإنسانية سياسياً وإعلامياً».

وفي أبريل الماضي، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين صفقة تبادل نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوافر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بمحاولة إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.