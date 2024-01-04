واشنطن وباريس تتفقان على ضرورة تجنب توسيع الحرب في الشرق الأوسط

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسّع الحرب في الشرق الأوسط. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن «بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في دول أخرى». وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أمس، إن الهجمات التي تقع في ممرات الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا فسيتم اتخاذ إجراء دولي.