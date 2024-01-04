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الحكومة الألمانية تعد بدعم المتضررين من الفيضانات

شولتس يزور المناطق المتضررة من الفيضانات
5 يناير 2024 00:52

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، بدعم المناطق المتضررة من الفيضانات في ألمانيا، بما في ذلك أيضا إزالة الأضرار الناجمة عن هذه السيول لاحقا.
وخلال زيارة لمنطقة "بيرجا" في ولاية ساكسونيا-أنهالت، قال شولتس "الأمر المؤكد أن هذا لن يحدث إلا بشكل مشترك، كما يجب أن يتم هذا من خلال التضامن في ألمانيا".
وطالع شولتس في هذه المنطقة محطة لتعبئة أكياس الرمل. وكان اطلع على طبيعة الوضع المتوتر في مدينة "زانجرهاوزن" القريبة في وقت سابق الخميس.
وأعرب المستشار الألماني عن إعجابه بروح التضامن بين الولايات في مكافحة تداعيات السيول، وقال "هذا يوضح، حسب اعتقادي، أننا نستطيع أن نقف معا في ألمانيا"، لكنه لفت إلى أن المسألة لا تتعلق بالتضامن الآن فقط "فروح التضامن ستستمر لما بعد ذلك ولن نترك أحدا بمفرده"، مشيرا إلى أن هذا يسري على الحكومة الاتحادية والولايات وكثير غيرها، موضحا "هذا جزء من بلادنا".
كان شولتس توجه، برفقة شتيفي ليمكهوزيرة البيئة، وراينر هاسيلوف رئيس حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت، إلى أوبرروبلينجن وهو أحد أحياء مدينة زانجرهاوزن للاطلاع على طبيعة الوضع هناك، وهي ثاني زيارة يقوم بها شولتس لمنطقة متضررة من الفيضانات، وكان هذه المرة يرتدي حذاء مطاطيا طويل العنق في إشارة إلى تردي الوضع عما كان عليه خلال زيارته الأولى لمنطقة فيردن على أحد روافد نهر "فيزر" بالقرب من مدينة بريمن.
وقام شولتس بجولة في وقت سابق باستخدام مروحية لأخذ صورة عامة عن طبيعة الوضع.

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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