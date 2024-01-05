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ميلوني تؤكد لزيلينسكي دعم مجموعة السبع لأوكرانيا

ميلوني تؤكد لزيلينسكي دعم مجموعة السبع لأوكرانيا
5 يناير 2024 08:49

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لأوكرانيا استمرار دعم مجموعة السبع للدول الصناعية الديمقراطية الكبرى لكييف. ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام إيطالية فقد أعلنت ميلوني في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، أن أزمة أوكرانيا سيتكون محور رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.

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وتتولى إيطاليا رئاسة المجموعة منذ بداية العام. والأعضاء الآخرون هم الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وبريطانيا واليابان وفرنسا. وبعد الاتصال الهاتفي، شكر زيلينسكي ميلوني على دعمها، بما في ذلك رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: د ب أ
جورجيا ميلوني
أوكرانيا
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