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جرحى جراء حريق بمستشفى في ألمانيا

جرحى جراء حريق بمستشفى في ألمانيا
5 يناير 2024 09:09

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح في حريق اندلع مساء الخميس في مستشفى ببلدة أولزين الواقعة في شمال ألمانيا قرب مدينة هامبورغ، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة في بيان إنّ الحريق أسفر عن سقوط قتيل وإصابة عديدين آخرين بجروح، بينهم ستة جروحهم خطرة والبقية إصاباتهم طفيفة.
وأضافت أنّ الحريق اندلع قرابة الساعة 22,45 (21,45 ت غ) وعندما وصلت فرق الإطفاء إلى المكان كانت ألسنة اللهب تلتهم الطابق الثالث ويتصاعد "الكثير من الدخان".
وأوضح البيان أنّ فرق الإنقاذ "سمعت نداءات استغاثة" تصدر من داخل المبنى.
وأكّد البيان أنّ وحدات الإطفاء والشرطة نفّذت على الفور عمليات إخلاء واتّخذت الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الحريق.
وفتحت السلطات تحقيقاً لجلاء أسباب الحريق.
وبحسب التقديرات الأولية فإنّ قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحريق قد تصل إلى أكثر من مليون يورو، وفقاً للبيان نفسه.

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