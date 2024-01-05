مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات

تظاهر المزارعون احتجاجا على خطط الحكومة الألمانية الرامية لخفض الإعانات في العديد من البلدات في ولاية بافاريا بجنوب شرق البلاد أمس الخميس. وقالت صحيفة باساور نويه بريسه إن المزارعين تحركوا في مئة جرار إلى أونترجريسباخ، الواقعة على بعد نحو 165 كيلومترا شرق ميونخ، بدون إشعار مسبق، قبل أن يشرع جزء من القافلة في التوجه إلى باساو بدون إعلان أيضا.

وقالت الشرطة إنه جرى تفريق التجمع هناك بدون وقوع حوادث. كما تظاهر نحو 50 مشاركا بـ32 جراراً في باد بيرنباخ الواقعة على مسافة 115 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من ميونخ مساء أمس الخميس . ولم تقع أي حوادث هناك أيضا. وكانت أكبر مظاهرة في شتراوبينج بالقرب من الحدود التشيكية.

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص بـ1500 جرار احتجاجا على خفض الإعانات حتى منتصف ليل الخميس/الجمعة.

وقالت الشرطة إن المسيرة كانت سلمية ولكنها أثرت على حركة المرور وأحدثت ضوضاء. يشار إلى أن المزارعين عبر ألمانيا غاضبون من خطط خفض الإعانات من جانب الائتلاف الحكومي الألماني. ووفقا للحكومة، فأن معدل دعم الوقود للمزارعين سوف ينخفض الآن بواقع 40 % في 2024.

وسيكون هناك خفض سنوي آخر بواقع 30 % في 2025 و2026، مما يعني أنه لن يعود هناك دعم في 2026 .