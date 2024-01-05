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أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم ليلي كبير

آثار قصف على أوكرانيا
5 يناير 2024 17:21

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنها نحجت في التصدي لهجوم ليلي كبير استخدمت فيه طائرات مسيرة. 
وأضاف سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 21 من أصل 29 طائرة مسيرة. 
ووفقا لبيان، صادر عن سلاح الجو الأوكراني، أسقطت الطائرات المسيرة في ست مناطق تمتد عبر جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.
من جهة أخرى، قال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، اليوم الجمعة وفقا لتقارير إعلامية، إن روسيا شنت هجوما على شرق خاركيف بواسطة صواريخ ليست روسية الصنع. 
ونقل عن سينيهوبوف قوله "نجري جميع الفحوصات اللازمة. ما أستطيع قوله الآن إنه تمت إزالة العلامات من هذه الصواريخ، ولكن ما يمكن رؤيته هو أنها ليست روسية الصنع".
كانت الولايات المتحدة اتهمت، أمس الخميس، كوريا الشمالية بإرسال صواريخ إلى روسيا.
وقال جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحافيين "يعد ذلك تصعيدا كبيرا وخطيرا".

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