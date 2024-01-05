تراجع مؤشر أسعار الغذاء في نهاية 2023

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن مؤشرها لأسعار الغذاء انخفض نحو عشرة بالمئة عن مستواه قبل عام، مع تراجعه أيضا في ديسمبر عن الشهر السابق، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بتضخم أسعار الغذاء عالميا.

وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار المنظمة، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 118.5 نقطة في ديسمبر بانخفاض 1.5 بالمئة عن نوفمبر وبانخفاض 10.1 بالمئة عن ديسمبر 2022.

وتراجع متوسط المؤشر عن العام بأكمله 13.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع السكر فقط خلال العام. ومع ذلك، تراجع مؤشر أسعار السكر في ديسمبر 16.6 بالمئة على أساس شهري مقارنة بنوفمبر.

وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن تحسن مؤشر أسعار السكر "جاء مدفوعا بقوة وتيرة الإنتاج في البرازيل، وتراجع استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند".

وارتفع "مؤشر فاو" لأسعار الحبوب 1.5 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، متأثرا بارتفاع أسعار القمح والذرة والأرز والشعير وسط تعطل الشحنات من أسواق التصدير الرئيسية.

وعلى أساس سنوي، انخفض متوسط أسعار الحبوب في 2023 بنحو 15.4 بالمئة عن متوسط العام السابق، مع تحسن إمدادات جميع السلع باستثناء الأرز.

وسجلت أسعار الزيوت النباتية أكبر انخفاض بتراجعها 1.4 بالمئة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت 32.7 بالمئة على أساس سنوي في نهاية العام.

وانخفض مؤشر أسعار اللحوم واحدا بالمئة على أساس شهري، ونحو 1.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار الألبان 1.6 بالمئة على أساس شهري وانخفض 16.1 بالمئة على أساس سنوي في نهاية العام.