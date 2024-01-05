بيلغورود تعرض اقتراحاً لحماية السكان من القصف

قدّمت سلطات منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، اليوم الجمعة، اقتراحا على السكان بغية حمايتهم من القصف الأوكراني.وعرضت السلطات على بعض سكان عاصمة المنطقة أن تجليهم إلى أماكن أكثر أمانًا بعدما قصفت القوات الأوكرانية المدينة بكثافة.

جاء ذلك بعد قصف ليلي تسبب بإصابة شخصين على الأقل وتحطيم زجاج مبانٍ شاهقة ما أثار ذعرا بين السكان.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، في رسالة مصورة "أرى عددًا من المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يكتب الناس: نحن خائفون، ساعدونا في الوصول إلى مكان آمن".

وأضاف "سنساعدهم بالتأكيد. بدأنا بنقل بعض العائلات".

وأوضح أن السكان المعنيين سيُنقلون إلى بلدتَي "ستاري أوسكول" و"غوبكين" البعيدتَين من الحدود وسيتم إيواؤهم في "ظروف مريحة".

وتابع "ستبقون هناك طالما كان ذلك ضروريًا"، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك ما يكفي من أماكن الإقامة المؤقتة لإيواء الجميع.

وقال أيضًا "سأناشد زملائي وحكام المناطق الأخرى أن يساعدونا".

كانت بيلغورود تعرضت، الأسبوع الماضي، إلى قصف أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 110 أشخاص.