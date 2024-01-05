«الشيوخ الباكستاني» يوافق على تأجيل الانتخابات

كراتشي (وكالات)

أعلن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في كلمته أمام الأعضاء أن المجلس وافق أمس على قرار بتمديد تأجيل الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها يوم الثامن من فبراير.

لكن القرار الذي أقره مجلس الشيوخ ليس ملزماً ولا يعني بالضرورة تأجيل الانتخابات لمدة أطول. ولم يصدر تعليق بعد من لجنة الانتخابات.

وكان من المقرر أصلاً إجراء الانتخابات في نوفمبر بعد 90 يوماً من حل مجلس النواب في أغسطس، لكن تأجل إجراؤها لأول مرة إلى فبراير بسبب الترسيم الجديد للدوائر الانتخابية استناداً إلى إحصاء سكاني جديد.

وتدير باكستان حالياً حكومة مؤقتة يتزعمها رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار ومن المفترض أن تشرف على الانتخابات العامة. ويشهد المجتمع الباكستاني مجدداً ارتفاعاً كبيراً في أعمال العنف التي يقودها الإرهابيون، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية كأداة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أنور الحق كاكار، اعتزام باكستان مواصلة الحرب ضد الإرهاب إلى أن يتم القضاء عليه نهائياً.