السبت 6 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ليبيا.. ضبط إرهابي بارز بتنظيم «داعش»

أرشيفية
6 يناير 2024 00:58

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
العراق يعلن استدراج شبكات إرهابية من الخارج
الاحتجاجات توقف الإنتاج بأكبر حقل نفط في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، القبض على والي «داعش»، المتورط في جلب إرهابيين إلى البلاد. جاء ذلك في بيان نشره الدبيبة أمس، على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. وورد في البيان: «إتمام عملية القبض على والي تنظيم الدولة المدعو هاشم بوسدرة، المتورط في جلب الإرهابيين إلى بلدنا». وقال الدبيبة إن «محاسبة المتغولين في دماء أبنائنا وملاحقة ناشري الإرهاب في أرضنا واجب وطني لن نحيد عنه».
وفي سياق آخر، أفادت التحقيقات في كارثة درنة بوجود «إهمال في صيانة سدي المدينة» متمثل في عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وكذلك الصيانة الدورية. وأظهرت نتائج التحقيق في الكارثة التي نشرها مكتب النائب العام، أمس، أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصاً بينهم 3964 ليبياً و576 أجنبياً.
وأثبتت التحقيقات أن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة، فضلًا عن رصد تشققات في السدين. وجرى توقيف 14 شخصاً على ذمة التحقيقات بينهم عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، فضلًا عن إصدار النيابة العامة نشرة حمراء في حق متهمين فارين خارج الحدود، وفق نتائج التحقيقات.
وقال مكتب النائب العام إن «جميع المسؤولين عن السدود منذ العام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة».

ليبيا
داعش
حكومة الوحدة الوطنية
الحكومة الليبية
الأزمة الليبية
عبد الحميد الدبيبة
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون تم إطلاق سراحهم خلال عملية تبادل الأسرى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا نجاح لدبلوماسية الإمارات
اليوم 00:59
بارجة حربية أميركية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من عواقب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية لوقف التصعيد في غزة ومنع اندلاع صراع إقليمي
اليوم 00:59
أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة مخطوفة قبالة سواحل الصومال
اليوم 00:59
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
القتال وسوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في غزة
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©