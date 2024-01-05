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التحالف الدولي يجري تدريبات مكثفة في قاعدة «عين الأسد»

آليات عسكرية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية)
6 يناير 2024 00:58

هدى جاسم (بغداد)

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أكدت مصادر أمنية عراقية أن قوات التحالف الدولي تجري تدريبات مكثفة في قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار.
وبينت المصادر أن أصوات انفجارات، سمعت صباح أمس، هي جزء من التدريبات التي تجريها قوات التحالف المناهض لتنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في العراق وسوريا.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن أمس عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
وبين أن الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وأنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه.
في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية عبر موقع «إكس» أن الشرطة العراقية «عثرت في محافظة بابل في وسط العراق في 3 يناير على صاروخ بعد فشل إطلاقه»، مضيفة أن «التحالف يعبر عن تقديره للقوات الأمنية الشرعية في العراق في جهودها منع أي هجمات مقبلة».
وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في ضمن التحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.

التحالف الدولي
التحالف الدولي ضد داعش
عين الأسد
قاعدة عين الأسد
العراق
الأنبار
محافظة الأنبار
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