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مقتل وإصابة العشرات بتصادم قطارين في إندونيسيا

أشخاص بموقع تصادم قطارين بمقاطعة جاوة الإندونيسية (رويترز)
6 يناير 2024 00:58

جاكرتا (وكالات)

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم و42 أصيبوا في تصادم قطارين في إقليم جاوة الغربية أمس، بينما تحقق السلطات في سبب الحادث. وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناتا مترو وكومباس الإخباريتان تقديم المساعدة للركاب للخروج من العربات التي انحرف بعضها تماماً عن القضبان.
وقال إبراهيم تومبو المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، إن القتلى الأربعة من طاقم القطارين، مضيفاً أن 478 راكباً في المجمل كانوا على متن القطارين.
وأوضح أن اثنين من أفراد الطاقم توفيا بعد أن علق جسداهما بين العربات، مضيفاً، «لم يتسن بعد انتشال جثة أحدهما لأنها لا تزال بين حطام العربات».
وذكرت الشرطة أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين إلى المستشفيات عقب الحادث الذي وقع بالقرب من باندونج عاصمة الإقليم.
ولم يتضح بعد سبب الحادث لكن شركة تشغيل القطارات «بي.تي كيه.إيه.آي» وحكومة الإقليم قالتا إنهما ستحققان في الحادث بالتعاون مع مسؤولي سلامة النقل.
وأدى حادث قطار في عام 2010 إلى مقتل 36 شخصاً، وهو الحادث الأكثر دموية في السنوات الماضية.

تصادم قطارين
الشرطة الإندونيسية
إندونيسيا
جاوة
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