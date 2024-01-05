المجلس الدستوري السنغالي يصدر قراره بشأن ترشح المعارض سونكو للرئاسة

أصدر المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الجمعة، قراره بشأن ترشح المعارض المسجون عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية.

وقال سيري كليدور لي، محامي سونكو، إن المجلس رفض مشاركة المعارض في الانتخابات المقررة في 25 فبراير المقبل على أساس أن ملفه غير مكتمل.وقال المحامي لصحافيين "عندما دخلنا، أبلغنا رئيس (المجلس) باديو كامارا على الفور أن ملف (سونكو) غير مكتمل"، من دون أن يحدد الجزء المفقود.

كانت السلطات رفضت تسليم المعارض كل المستندات اللازمة لترشحه، بدعوى شطبه، بحسب قولها، من القوائم الانتخابية بعد إدانته في يونيو الماضي. لكن فريقه قدم مع ذلك ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري.

كانت المحكمة العليا أكدت، مساء أمس الخميس، حكم السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المعارض بتهمة التشهير، وهو حكم يُنظر إليه على أنه يجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي إجراء آخر، دين سونكو في الأول من يونيو بتهمة استغلال قاصر وحكم عليه بالسجن عامين. ورفض المثول أمام المحكمة وحكم عليه غيابياً.

كما دين المعارض، المسجون منذ نهاية يوليو، بتهم أخرى بما في ذلك الدعوة إلى العصيان.

وكان أنصار سونكو استعادوا الأمل في ترشّحه بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف ديسمبر الماضي.