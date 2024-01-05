انخفاض قياسي لدرجات الحرارة في شمال أوروبا

سجلت دول شمال أوروبا، الجمعة، خاصة النرويج والسويد، درجات حرارة منخفضة محطمة أرقاما قياسية.

وسجلت محطة "كاوتوكينو" للأرصاد الجوية في النرويج درجة حرارة بلغت 43,5 درجة مئوية تحت الصفر في الساعات الأولى الجمعة.

وهذه أدنى درجة حرارة تُسجل منذ 25 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إن تي بي" نقلاً عن معهد الأرصاد الجوية في النرويج.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل أكبر في شمال السويد كذلك، حيث سجلت درجة حرارة 43,8 تحت الصفر في محطة "نايماكا" للأرصاد الجوية في أقصى شمال البلاد.

وكانت هذه هي الليلة الأكثر برودة في شهر يناير منذ عام 1999.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس المتجمد خلال عطلة نهاية الأسبوع في كلا البلدين. وذكرت تقارير صحفية نرويجية أن محطة أوسلو المركزية للقطارات ستظل مفتوحة لتوفير مأوى للمشردين. وأكدت صحيفة "أفيسا أوسلو" أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول طالما اقتضت ظروف الطقس منع النوم في العراء.