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بايدن يفتتح حملته الانتخابية باتهامات لمنافسه الجمهوري

بايدن يفتتح حملته لانتخابات الرئاسة
6 يناير 2024 00:58

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، اتهامات إلى منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
واتهم بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتضحية بالديمقراطية الأميركية من أجل السلطة.
وقال الرئيس الأميركي، مدشنا حملته للانتخابات الرئاسية في 2024، إن "فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل. إنه مستعد للتضحية بديمقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة".
وأضاف بايدن إن حملة ترامب الرئاسية "تدور كلها حوله، وليست حول أميركا".
يتزامن انطلاق حملة بايدن مع الذكرى الثالثة لهجمات السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وأكد الرئيس الديمقراطي أن الانتخابات المقبلة "هي مسألة ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية أميركا المقدسة".
وهاجم أنصار ترامب يوم السادس يناير 2021 مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في محاولة لمنع المصادقة على فوز منافسه بايدن.

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المصدر: وكالات
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