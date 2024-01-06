ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزل القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص اليوم السبت، بينما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، حسبما قالت السلطات المحلية.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة في دمار هيكلي شامل وإندلاع حرائق في مقاطعة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، ويعتقد مسؤولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضرراً، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.

وحتى صباح اليوم السبت، لا يزال 211 شخصا في عداد المفقودين في المقاطعة حيث يسابق رجال الإنقاذ الزمن للعثور على أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غدا الأحد ثم ثلوج في المنطقة.

وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المسؤولين في الوزارات والوكالات المعنية خلال اجتماع لإدارة الإستجابة للكوارث بمكتبه "القيام بعمليات إنقاذ قوية وشاملة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".