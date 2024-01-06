زعيم كوريا الشمالية يعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا الزلزال

أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للتعبير عن تعازيه في ضحايا السلسلة الأخيرة من الزلازل التي وقعت في غرب اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، وهي خطوة نادرة تستهدف على ما يبدو تصوير نفسه كزعيم عالمي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أرسل الرسالة إلى كيشيدا يوم الجمعة للتعبير عن "التعاطف العميق" و"التعازي" في الضحايا والخسائر الناجمة عن الزلازل في بداية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب في الرسالة عن "الأمل بصدق في أن يتمكن الناس في المناطق المتضررة من التخلص من أثار الزلازل واستعادة حياتهم المستقرة في أقرب وقت ممكن".

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة قد ضرب مقاطعة "ايشيكاوا" في أول أيام العام الجديد أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 94 شخصا، وفقا لتقارير.