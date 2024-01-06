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إغلاق مدارس في فرنسا بسبب الفيضانات

إغلاق مدارس في فرنسا بسبب الفيضانات
6 يناير 2024 09:30

قررت السلطات الفرنسية الإبقاء على إغلاق مدارس في شمال فرنسا بعد غد الاثنين بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت مقاطعة "با دو كاليه" يوم الجمعة.

وأوضحت السلطات إن 13 مؤسسة تعليمية لن تتمكن يوم الاثنين من استقبال الطلاب بعد عطلات عيد الميلاد. وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء بعض الدروس في أماكن أخرى وبعضها على الإنترنت.

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وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان العديد من الأنهار في المنطقة. وتخضع مقاطعة "با دو كاليه" حاليا لثاني أعلى مستوى من التحذير من الفيضانات. واضطر أكثر من 700 شخص من مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات. وأوضحت المقاطعة أن نحو 250 شخصا لا يزالون بدون كهرباء. يذكر أن شمال فرنسا كان قد تعرض بالفعل لفيضانات في بداية نوفمبر الماضي. 

المصدر: د ب أ
فرنسا
الفيضانات
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