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رصد تفش إنفلونزا الطيور في مزرعة بكوريا الجنوبية

رصد تفش إنفلونزا الطيور في مزرعة بكوريا الجنوبية
6 يناير 2024 11:09

ظهر تفش مشتبه به لإنفلونزا الطيور، في مزرعة دواجن، في مدينة تشونان بإقليم "تشنجتشونج الجنوبي" في كوريا الجنوبية.

 وطبقا لحكومة مدينة "تشونان"، أكد تفتيش دوري بشأن صحة الحيوانية، وجود ما يعرف بـ" مستضدات السلالة إتش5. من الفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور"، في مزرعة في قرية "سينجا-ري"، حسب شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

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 وطلبت سلطات الحجر الصحي من "وكالة الحجر الصحي الحيواني والنباتي" اختبار لمعرفة ما إذا كانت الحالة شديدة العدوى أم لا.   وتنتج المزرعة 239 ألف دجاجة بياضة.

ومنعت سلطات الحجر الصحي دخول المزرعة وتعتزم إعدام جميع دواجنها، وفقا لدليل الحجر الصح

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
انفلونزا الطيور
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