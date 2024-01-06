حركة المرور في مطار براغ تعود إلى وضعها الطبيعي

تعطلت حركة المرور في مطار "فاتسلاف هافيل" في براغ، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، بسبب الضباب الكثيف ووجود عطل في محطة الأرصاد الجوية، لكنها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد ساعات. وذكرت المتحدثة باسم المطار، كلارا ديفيشكوفا أنه تم تحويل العديد من الطائرات، التي كان من المفترض أن تهبط في العاصمة التشيكية، إلى مطارات أخرى، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم.

وعاد الوضع إلى طبيعته بعد الساعة العاشرة صباح اليوم وكان معهد الأرصاد الجوية في التشيك، قد ذكر أن مستويات المياه مازالت مرتفعة على طول الأنهار في البلاد أمس الجمعة.

وأعلنت السلطات إنذارا من المستوى الثالث وهو الأعلى على طول نهر ألبه في ديشين، وأوستي ناد لابم، وليتوميتريسه.

كما أعلنت السلطات إنذارا من نفس المستوى في فيتافا وهو أطول نهر في البلاد والذي يندمج مع نهر ألبه. وعلى النقيض، تراجعت مستويات المياه إلى الطبيعي في براغ. وانهارت السدود الواقعة على نهر ألبه في أوستي ناد لابم على طول طريق مستخدم للمرة الثانية خلال أسابيع.

وأظهرت الصور المياه وقد غمرت الطريق السريع.

وجرى إرسال غواص لغلق صمام معيب وتحتم قيام أجهزة الطوارئ بشفط المياه للسماح باستئناف حركة المرور ، بحسب وكالة أنباء سي.تي.كيه. وتوقعت السلطات التشيكية أن تصل مستويات المياه لذروتها اليوم السبت ثم تتراجع ببطء بعد ذلك .