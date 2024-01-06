الأحد 7 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع كبير لعدد قتلى زلزال اليابان.. والطقس يعقّد البحث عن ناجين

فريق إنقاذ من الشرطة يبحث عن ناجين من زلزال اليابان
6 يناير 2024 17:23

واصلت فرق الإغاثة اليابانية، اليوم السبت، عمليات البحث عن ناجين من الزلزال العنيف الذي ضرب وسط البلاد في مطلع العام وأدى في حصيلة جديدة إلى مقتل ما لا يقل عن 126 شخصاً وإصابة 516، في حين زاد سوء الأحوال الجوية من تعقيد العمل.
كانت حصيلة، نشرت في وقت سابق اليوم السبت، أشارت إلى مقتل 110 أشخاص. ولا يزال نحو 210 أشخاص في عداد المفقودين، بحسب حصيلة جديدة للسلطات المحلية. لكن الآمال في العثور على ناجين بعد حوالى خمسة أيام من وقوع الكارثة، تتضاءل بصورة متزايدة.
وهزّ الزلزال، الذي بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة «نوتو» في مقاطعة «إيشيكاوا»، وهو شريط ضيق من الأرض يمتد حوالي مئة كيلومتر داخل بحر اليابان. وتسبب الزلزال بانزلاقات أرضية وانهيار أبنية وطرق. وكان الزلزال قوياً إلى حد شعر به سكان مناطق بعيدة مثل العاصمة طوكيو الواقعة على مسافة 300 كيلومتر.
كذلك، ضربت موجات مد «تسونامي» بعض المناطق الساحلية وغمرت الأمواج التي بلغ ارتفاعها أكثر من متر أرصفة ومنازل وطرقات ساحلية.
 ويعقد الطقس البارد والسيئ مهمة عمّال الإنقاذ. ويتوقع أن تتساقط ثلوج، غداً الأحد، بينما تعيق تصدّعات عملاقة وحوالي ألف انزلاق أرضي حركة المرور على الطرق.
وأُنقذت مسنّتان من تحت أنقاض منزليهما الخميس في مدينة «واجيما». لكن منذ ذلك الحين لم يعثر على الناجين.
وقال توشيو ساكاشيتا (69 عاماً)، إن «التسونامي جاء من خليج شيرومارو من خلال النهر، ثم عبر الشارع»، مقدراً أن منزله غمرته المياه بارتفاع حوالي مترَين ونصف المتر.
 وقال يوكيو تيراوكا (82 عاماً)، الذي حاول مع زوجته إزالة رمال ثقيلة ورطبة حملتها الأمواج إلى مكان سكنهما «لم يعد بإمكاننا العيش في منزلنا».
- قرى معزولة 
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على وسائل التواصل الاجتماعي «نصلي من أجل راحة أنفس الذين قتلوا». واعتبر أنّ الزلزال، الذي أعقبته مئات الهزات الارتدادية، يشكل «أخطر كارثة» في عصر «ريوا» الذي بدأ عام 2019 مع اعتلاء الإمبراطور الياباني الحالي العرش.
وعرضت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا توفير مساعدة لليابان.
ولجأ أكثر من 30 ألف شخص، اليوم السبت، إلى نحو 366 مركز إجلاء، بحسب سلطات منطقة «إيشيكاوا» التي تضم شبه جزيرة «نوتو»، في ظل ظروف صعبة خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقال حاكم إيشيكاوا هيروشي هاسي «نبذل قصارى جهدنا للقيام بعمليات إغاثة في القرى المعزولة... لكن في الواقع لم تُحلّ مسألة عزلتهم كما نرغب».
ولا يزال نحو 25 ألف منزل في إيشيكاوا من دون كهرباء وأكثر من 70 ألف منزل بدون مياه.
تقع اليابان على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي واحدة من دول العالم التي تضربها الزلازل بشكل متكرر.
ولا تزال ذكرى الزلزال المروع الذي بلغت قوته تسع درجات وأعقبه تسونامي ضخم في مارس 2011 على سواحل البلاد الشمالية الشرقية، ماثلة في أذهان اليابانيين، وهي كارثة أدت إلى مقتل أو فقدان 20 ألف شخص.

أخبار ذات صلة
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب شمال تركيا
المصدر: وكالات
اليابان
زلزال
قتلى
آخر الأخبار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
6 يناير 2024
وزيرة الخارجية اليابانية
الأخبار العالمية
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
اليوم 09:55
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
الرياضة
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
اليوم 09:26
ماتزاري يأسف على نابولي!
الرياضة
ماتزاري يأسف على نابولي!
اليوم 09:15
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
الرياضة
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©