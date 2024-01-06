ارتفاع كبير لعدد قتلى زلزال اليابان.. والطقس يعقّد البحث عن ناجين

واصلت فرق الإغاثة اليابانية، اليوم السبت، عمليات البحث عن ناجين من الزلزال العنيف الذي ضرب وسط البلاد في مطلع العام وأدى في حصيلة جديدة إلى مقتل ما لا يقل عن 126 شخصاً وإصابة 516، في حين زاد سوء الأحوال الجوية من تعقيد العمل.

كانت حصيلة، نشرت في وقت سابق اليوم السبت، أشارت إلى مقتل 110 أشخاص. ولا يزال نحو 210 أشخاص في عداد المفقودين، بحسب حصيلة جديدة للسلطات المحلية. لكن الآمال في العثور على ناجين بعد حوالى خمسة أيام من وقوع الكارثة، تتضاءل بصورة متزايدة.

وهزّ الزلزال، الذي بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة «نوتو» في مقاطعة «إيشيكاوا»، وهو شريط ضيق من الأرض يمتد حوالي مئة كيلومتر داخل بحر اليابان. وتسبب الزلزال بانزلاقات أرضية وانهيار أبنية وطرق. وكان الزلزال قوياً إلى حد شعر به سكان مناطق بعيدة مثل العاصمة طوكيو الواقعة على مسافة 300 كيلومتر.

كذلك، ضربت موجات مد «تسونامي» بعض المناطق الساحلية وغمرت الأمواج التي بلغ ارتفاعها أكثر من متر أرصفة ومنازل وطرقات ساحلية.

ويعقد الطقس البارد والسيئ مهمة عمّال الإنقاذ. ويتوقع أن تتساقط ثلوج، غداً الأحد، بينما تعيق تصدّعات عملاقة وحوالي ألف انزلاق أرضي حركة المرور على الطرق.

وأُنقذت مسنّتان من تحت أنقاض منزليهما الخميس في مدينة «واجيما». لكن منذ ذلك الحين لم يعثر على الناجين.

وقال توشيو ساكاشيتا (69 عاماً)، إن «التسونامي جاء من خليج شيرومارو من خلال النهر، ثم عبر الشارع»، مقدراً أن منزله غمرته المياه بارتفاع حوالي مترَين ونصف المتر.

وقال يوكيو تيراوكا (82 عاماً)، الذي حاول مع زوجته إزالة رمال ثقيلة ورطبة حملتها الأمواج إلى مكان سكنهما «لم يعد بإمكاننا العيش في منزلنا».

- قرى معزولة

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على وسائل التواصل الاجتماعي «نصلي من أجل راحة أنفس الذين قتلوا». واعتبر أنّ الزلزال، الذي أعقبته مئات الهزات الارتدادية، يشكل «أخطر كارثة» في عصر «ريوا» الذي بدأ عام 2019 مع اعتلاء الإمبراطور الياباني الحالي العرش.

وعرضت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا توفير مساعدة لليابان.

ولجأ أكثر من 30 ألف شخص، اليوم السبت، إلى نحو 366 مركز إجلاء، بحسب سلطات منطقة «إيشيكاوا» التي تضم شبه جزيرة «نوتو»، في ظل ظروف صعبة خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وقال حاكم إيشيكاوا هيروشي هاسي «نبذل قصارى جهدنا للقيام بعمليات إغاثة في القرى المعزولة... لكن في الواقع لم تُحلّ مسألة عزلتهم كما نرغب».

ولا يزال نحو 25 ألف منزل في إيشيكاوا من دون كهرباء وأكثر من 70 ألف منزل بدون مياه.

تقع اليابان على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي واحدة من دول العالم التي تضربها الزلازل بشكل متكرر.

ولا تزال ذكرى الزلزال المروع الذي بلغت قوته تسع درجات وأعقبه تسونامي ضخم في مارس 2011 على سواحل البلاد الشمالية الشرقية، ماثلة في أذهان اليابانيين، وهي كارثة أدت إلى مقتل أو فقدان 20 ألف شخص.