الأحد 7 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الدنمارك تعلن موعد تسليم أوكرانيا مقاتلات متطورة

طائرتان من طراز إف-16
6 يناير 2024 19:32

أعلنت الدنمارك، اليوم السبت، موعد تسليم المقاتلات المتطورة الأميركية الصنع من طراز "إف-16" التي ستقدّمها لأوكرانيا كهبة.
وأضاف كوبنهاغن أن المقاتلات ستسلّم لكييف في الربع الثاني من عام 2024 بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.
وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان "بحسب الجدول الزمني الحالي، ستسلّم الهبة في الربع الثاني من 2024" بينما يجري حالياً تدريب الطيارين الأوكرانيين على الأراضي الدنماركية.
وأضافت "علينا خصوصاً الانتهاء من تدريب الطواقم الأوكرانية التي ستتولى تشغيل الطائرات بعد تسليمها".
ووعدت الدنمارك، التي تستبدل طائراتها من طراز إف-16 بأخرى أكثر حداثة من طراز إف-35، بتسليم أوكرانيا 19 مقاتلة. ومن المقرر أن تقدم هولندا، التي تشارك بدورها في تدريب الطيارين الأوكرانيين، 42 طائرة لكنها لم تكشف عن الجدول الزمني للتسليم.
وفي رسالته للعام الجديد، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الطيارين الأوكرانيين أتقنوا قيادة المقاتلات التي يأمل في رؤيتها تحلق في أجواء البلاد هذا العام.
وحذرت وزارة الدفاع الدنماركية من أن "الجدول الزمني للتدريب رهن عوامل عدة مثل الظروف المادية والأحوال الجوية".

أخبار ذات صلة
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
هجوم صاروخي يستهدف شرق أوكرانيا
المصدر: وكالات
طائرات مقاتلة
إف-16
أوكرانيا
الدنمارك
آخر الأخبار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
6 يناير 2024
وزيرة الخارجية اليابانية
الأخبار العالمية
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
اليوم 09:55
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
الرياضة
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
اليوم 09:26
ماتزاري يأسف على نابولي!
الرياضة
ماتزاري يأسف على نابولي!
اليوم 09:15
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
الرياضة
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©