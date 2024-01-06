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بلينكن يجري مباحثات في اليونان ضمن جولته في المنطقة

كيرياكوس ميتسوتاكيس (يسار الصورة) يستقبل بلينكن
6 يناير 2024 21:59

حط وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم السبت، في جزيرة كريت حيث التقى لعدة ساعات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد زيارة قام بها إلى إسطنبول عقد خلالها اجتماعا مطولا مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار جولته الشرق أوسطية.
جرى اللقاء بين بلينكن وميتسوتاكيس في منزل رئيس الحكومة اليونانية في «خانيا»، في إحدى المدن الرئيسية في جزيرة كريت اليونانية.
أكد وزير الخارجية اليوناني جورج يرابتريتيس، اليوم السبت، أن انضمام اليونان إلى برنامج المقاتلات الأميركية من طراز «أف-35»، التي تنتظرها أثينا منذ فترة طويلة، مسألة وقت.
وقال وزير الخارجية على قناة «سكاي» إن «تحديث القوات المسلحة مسألة مهمة».
وفي إسطنبول، أكدت مصادر دبلوماسية أميركية أنّ اللقاء بين بلينكن وأردوغان استمر 75 دقيقة في أحد المقرات الرئاسية على مضيق البوسفور، وأعقب لقاء بينه وبين نظيره التركي هاكان فيدان.
وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، بأنّ اللقاء بين أردوغان وبلينكن تناول عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ونقل البيان الموجز عن الوزير الأميركي دعوته أردوغان إلى «إتمام (عملية) انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي».
وتركيا والمجر هما الدولتان الأخيرتان في حلف شمال الأطلسي اللتان لم تصادقا بعد على انضمام البلد الاسكندينافي إلى الناتو.

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المصدر: وكالات
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