النيجر: المجلس العسكري يعتقل وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول

نيامي (الاتحاد)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اعتقال إبراهيم يعقوب وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم.

وقال المجلس العسكري بالنيجر، في بيان أمس، إن يعقوب اعتقل مساء أمس الأول فور عودته إلى البلاد وأنه قد أودع في السجن المدني بالعاصمة نيامي. وأضاف أن سبب اعتقال يعقوب هو دعوته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» والاتحاد الإفريقي للتدخل لإنهاء اعتقال بازوم وإعادته إلى السلطة.

وفي سبتمبر الماضي أصدر المجلس العسكري النيجري مذكرة اعتقال بحق عدد من أعضاء الحكومة السابقة من بينهم رئيس الوزراء أومودو محمدو بتهم الخيانة والتآمر من أجل تقويض أمن الدولة وسلطتها.

كما تشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا. وفي 26 يوليو الماضي وقع الانقلاب العسكري في النيجر واحتجز الرئيس محمد بازوم وأعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي في النيجر.