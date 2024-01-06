«مدعية نيويورك» تسعى لتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار

نيويورك (وكالات)

تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، في قضية تضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية.

وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022.

وتعدّ المحاكمة المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر.

وعبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهماً إياها بقيادة حملة «اضطهاد» ضده.

وأكد ترامب مجدداً «لم أرتكب أي خطأ، بياناتي المالية جيدة ودقيقة جداً»، مضيفاً «ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية».