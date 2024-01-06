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ضبط 7 إرهابيين في باكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
7 يناير 2024 01:01

إسلام آباد (وكالات) 

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اعتقال 24 عنصراً إرهابياً في باكستان

اعتقلت الشرطة الباكستانية سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية، وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.
وأوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة أن قوات الأمن نفذت العشرات من العمليات الأمنية الدقيقة في ضوء معلومات استخباراتية، في عدد من مدن إقليم البنجاب، ورصدت تحركات لعناصر إرهابية، واعتقلت سبعة إرهابيين. وأضاف البيان أن ثلاثة من المعتقلين ينتمون لـ«حركة طالبان باكستان» المحظورة وتم اعتقالهم من مدينة لاهور، وكانوا يخططون لمهاجمة مؤسسات إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزة المعتقلين قنابل ومتفجرات وهواتف محمولة ووثائق حساسة.
وشهدت باكستان العديد من الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، حيث تستهدف السلطات في كثير من الأحيان مخابئ حركة «طالبان الباكستانية».

الشرطة الباكستانية
باكستان
الإرهاب
إقليم البنجاب
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