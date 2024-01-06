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قصف مواقع لحركة «الشباب» وسط الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
7 يناير 2024 01:02

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت الحكومة الصومالية قصف مواقع لحركة «الشباب» الإرهابية تقع بين مدينتي «عاد» و«عمارة» في إقليم مدغ بولاية غلمدغ في وسط البلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وأضافت التقارير أن السكان المحليين سمعوا دوي الانفجارات في المناطق المستهدفة التي تضم كهوفاً وغابات يختبئ فيها مقاتلو حركة «الشباب».
وأكد بيان مقتضب للحكومة الصومالية أن القصف استهدف منطقة «ستمر مدو» وأنه أدى إلى مصرع إرهابيين من حركة الشباب دون تحديد أرقام.
وتشهد المناطق الجنوبية في إقليم مدغ منذ فترة طويلة عمليات عسكرية تشارك فيها قوات الحكومة الصومالية والقوات المحلية، وحققت القوات المتحالفة انتصارات كبيرة، حيث تقترب من تحرير الإقليم بالكامل من الإرهابيين.
وتمكن الجيش الصومالي خلال المرحلة الأولى من العملية ضد «الشباب» التي انطلقت في أغسطس 2022، من تحرير نحو 70 مدينة وبلدة في ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ، وسط البلاد. وكان الرئيس شيخ محمود أعلن في 17 أغسطس الماضي، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية خلال أيام، متوعداً بالقضاء على حركة الشباب خلال خمسة أشهر.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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