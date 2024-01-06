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وفد أميركي من أمام معبر رفح: نحتاج إلى جهد أكبر لضمان وصول مزيد من المساعدات إلى غزة

من زيارة الوفد الأميركي معبر رفح (أ ف ب)
7 يناير 2024 01:02

العريش (الاتحاد)

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قال السيناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأميركي، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري «إن الوضع في غزة مأسوي، وإن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية، وهذا الوضع بحاجة إلى اهتمام كبير حتي لا تحدث مجاعة». وصرح السيناتور الأميركي كريستوفر فان، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في المؤتمر: «نعتزم العودة إلى الولايات المتحدة للتحدث مع زملائنا في مجلس الشيوخ أننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة». 
وأضاف «نعمل مع السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأميركي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، للتأكيد على معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات». 
وكان الوفد الأميركي قد قام بزيارة إلى معبر رفح البري وتفقد المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش برفقة مسؤولين مصريين.

معبر رفح
غزة
فلسطين
إسرائيل
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