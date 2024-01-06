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الاتحاد الأوروبي: ضرورة تجنّب جرّ لبنان إلى نزاع إقليمي

تصاعد الدخان في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
7 يناير 2024 01:02

بيروت (الاتحاد)

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شدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة تجنّب جرّ لبنان إلى نزاع إقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود مع إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في بيروت، أمس: «من الضروري للغاية تجنّب جر لبنان إلى نزاع إقليمي» مخاطباً في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول «لن يخرج أحد منتصراً من نزاع إقليمي».
وقال بوريل الذي التقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين: «أعتقد أنه يمكن تجنّب الحرب، ويجب تجنّبها، ويمكن للدبلوماسية أن تسود للبحث عن حل أفضل»، مشدداً على أنه «من الضروري تجنّب تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط». وشملت لقاءات بوريل في بيروت كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لازارو.
وجاءت زيارته في وقت تشهد بيروت زيارات لدبلوماسيين غربيين سعياً إلى ضبط النفس، وتجنب حصول تصعيد بين إسرائيل ولبنان، والدفع باتجاه إيجاد حلول قد تشمل تسوية الخلاف الحدودي البري بين البلدين.
وشدد بوريل على ضرورة «إعادة فتح القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى أن الحرب ليست الخيار الوحيد، بل هي الخيار الأسوأ».

الاتحاد الأوروبي
لبنان
غزة
فلسطين
إسرائيل
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