مصر تدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعانيه الفلسطينيون.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، أمس، من كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وذكر المتحدث في بيان صحفي، أن الوزيرين «تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأسوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر».

وأكد الوزير شكري ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر الجاري على متابعة تنفيذ القرار، وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أعاد التأكيد، خلال الاتصال، على «رفض مصر القاطع لأي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالباً بضرورة توقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً».

وكشف المتحدث عن أن مناقشات الوزيرين تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير شكري ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، مشدداً على أن «طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب».

ووفق المتحدث، اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.

وفي سياق متصل، قالت كولونا في تصريحات تلفزيونية، إنه «لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضا فلسطينية، ويجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي».

وأكدت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لحل الدولتين.

وقالت «غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءاً من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد الممكن». وشددت كولونا، على ضرورة حماية إسرائيل المدنيين عبر الالتزام بالقانون الدولي.

إلى ذلك، شدد المغرب على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وقال بوريطة في جواب مكتوب رداً على سؤال برلماني: «لا تتوانى المملكة المغربية في التعبير وبقوة عن موقف سياسي رافض لكل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والمسجد الأقصى».

وتابع: «حل الدولتين والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع».

وأوضح أنه «يجب خفض التصعيد المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وإحياء عملية السلام التي ينبغي أن تقود إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين».