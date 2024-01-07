سول: سقوط قذائف كورية شمالية بالقرب من الحدود البحرية

قال مصدر عسكري كوري جنوبي اليوم الأحد إن بعضاً من قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي مؤخرا سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر القول إن معظم القذائف الكورية الشمالية سقطت في المنطقة البحرية العازلة، حيث سقط بعضها في المياه على مسافة سبعة كيلومترات من خط الحد الشمالي.

وكانت كوريا الشمالية قد نفذت أمس السبت مناورات بالذخيرة الحية لليوم الثاني على التوالي، حيث أطلقت نحو 60 قذيفة من الساحل الغربي، سقطت في المنطقة البحرية العازلة فوق خط الحد الشمالي.