الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الشمالية تهدد برد قوي على «أي استفزاز»

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد منشأة للتصنيع العسكري
7 يناير 2024 16:22

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونج أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور «وابلاً من النيران» في حالة حدوث أي استفزاز.
جاءت هذه التعليقات بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية، أمس السبت، بالقرب من حدودهما البحرية، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة في اليوم السابق.
وقالت سول إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 90 قذيفة اليوم الأحد.
 وقال الجيش الكوري الشمالي إنه لا يشكل أي تهديد لكوريا الجنوبية لأن تدريبات إطلاق النار جرت بمحاذاة الحدود.

أخبار ذات صلة
مناورات كورية شمالية بذخيرة حية قرب حدود كوريا الجنوبية
سول: سقوط قذائف كورية شمالية بالقرب من الحدود البحرية
  • كيوم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية
    كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية

وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: «دعوني أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد».
وأضافت: «سيطلق جيشنا، على الفور، وابلاً من النيران في حالة حدوث أي استفزاز بسيط».
ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر يوم الجمعة رداً على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث أمس السبت.
وأدت التدريبات القتالية، التي جرت يوم الجمعة، إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء في الملاجئ.
وحث جيش كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية على وقف النشاط العسكري الذي يثير توتراً قرب الحدود.

المصدر: رويترز
كيم يو جونغ
كوريا الشمالية
كيم يو جونج
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©