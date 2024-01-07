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أوكرانيا تتصدى لهجوم على جنوب البلاد وشرقها

آثار قصف على أوكرانيا
7 يناير 2024 17:01

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها تصدت لـ28 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ كروز الليلة الماضية، مضيفة أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 طائرة.
وأكد سلاح الجو، على قناته على تطبيق «تلغرام»، استهداف جنوب وشرق أوكرانيا بشكل أساسي، لكنه لم يشر إلى مصير الصواريخ الثلاثة.
وقال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتلفزيون الرسمي «تعرضت منطقتا خيرسون ودنيبروبتروفسك لهجوم بطائرات مسيرة».
وأوضحت السلطات في منطقة دنيبروبتروفسك، عبر «تلغرام»، أن 12 شخصا أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة دنيبرو.
وذكر إهنات أن فرقاً متنقلة دمرت معظم الطائرات المسيرة، مما أدى إلى توفير صواريخ الدفاع الجوي «الشحيحة».
وأكد أن «العمليات جارية لمواصلة تزويد أوكرانيا بعدد الصواريخ اللازم لصد الهجمات الجوية».

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المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
هجوم
أوكرانيا
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