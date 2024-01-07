الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حافلة في كابول

سيارات الشرطة تطوق مكان انفجار في كابول (أرشيفية)
7 يناير 2024 20:50

ارتفع عدد قتلى انفجار في حافلة في العاصمة الأفغانية كابول، إلى خمسة أشخاص على الأقل، على ما أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأحد.
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل شخصين في الانفجار الذي وقع مساء السبت في حي "دشت برتشي".
وفي بيان الأحد، عدّلت الشرطة الحصيلة صعودا ليصل عدد القتلى إلى خمسة والمصابين إلى 15 نقلوا إلى المستشفى.
وأوضحت أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة وضعت في الحافلة وأن "الشرطة تحقق في الحادث لتحديد الجناة ومحاسبتهم أمام القضاء".
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأحد في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مجموع عدد ضحايا الانفجار من قتلى وجرحى وصل إلى 25 على الأقل.
ودعت إلى "وضع حد للهجمات التي تستهدف المدنيين".

أخبار ذات صلة
قتيلان ومصابون في انفجار بكابول
المنصات الإلكترونية.. «مدارس سرية» لفتيات أفغانستان
المصدر: وكالات
أفغانستان
كابول
كابل
انفجار
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©