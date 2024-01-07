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فوز الحزب الحاكم في بنغلادش بالانتخابات البرلمانية

رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة تدلي بصوتها في الانتخابات
7 يناير 2024 21:41

أعلنت اللجنة الانتخابية في بنغلادش، فوز الحزب الحاكم بالانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.
وقال ناطق باسم اللجنة الانتخابية إن حزب "رابطة عوامي" الحاكم، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة "فاز بأكثر من 50 في المئة من المقاعد"، في حين ما زالت عملية الفرز مستمرة.
وشهدت بنغلادش، الدولة الثامنة في العالم لجهة عدد السكان (نحو 170 مليون نسمة) نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة الشيخة حسينة.
وقالت وسائل إعلام، جمعت نتائج من مراكز الاقتراع، إن الحزب الحاكم فاز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان مع صدور حوالى 90 في المئة من النتائج. 
ومن بين 264 مقعدا من أصل 300 مقعد صدرت نتائجها، فاز حزب رابطة عوامي ب204 مقاعد وحزب "جاتيا" المتحالف معه بتسعة مقاعد أخرى، وفقا لنتائج جمعتها قناة "سوموي تي في"، أكبر شبكة إخبارية خاصة في البلاد.
بدأ مسؤولو الانتخابات، في وقت سابق اليوم، فرز الأصوات بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها. 
ودعي نحو 120 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في اقتراع مباشر لاختيار من يشغلون 300 مقعد برلماني من بين ما يقرب من 2000 مرشح.

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المصدر: وكالات
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حزب رابطة عوامي
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