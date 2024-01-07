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إندونيسيا: ثوران بركان «مارابي» مجدداً

ثوران البركان (وكالات)
8 يناير 2024 00:49

جاكرتا (وكالات)

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ثار بركان جبل «مارابي» في إقليم «سومطرة الغربية» 3 مرات، مطلقاً أصواتا مدوية. 
وقال مسؤول محلي في منطقة «آجام»: «الليلة الماضية، تم سماع دوي ثلاثة انفجارات عالية على الأقل، وشهد القرويون ضوءاً أحمر، يخرج من الفوهة، في قمة مارابي»، حسبما أفادت وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء أمس. 
وأعقب الثوران انبعاث شرار مشتعل بالإضافة إلى أصوات عالية مستمرة. وأضاف أنه سيواصل حث المواطنين على توخي الحذر لاسيما هؤلاء الذين يقيمون عند سفح البركان. وكان بركان «مارابي» قد ثار الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 23 شخصاً، جميعهم من المتنزهين. 
ويعد مارابي أحد أكثر البراكين نشاطاً في جزيرة سومطرة، الواقعة في الجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي. ويعود آخر ثوران لبركان مارابي إلى عام 2018، حيث قذف الرماد والحمم البركانية في الغلاف الجوي لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

إندونيسيا
ثوران بركان
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