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بنجلاديش.. آلاف المشردين بحريق في مخيم للاجئي الروهينجا

لاجئون من الروهينجا يتفقدون أنقاض منازلهم المتفحمة (وكالات)
8 يناير 2024 00:49

دكا (وكالات)

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ذكر مسؤولون بنجلاديشيون أمس، أن 2500 شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى جراء اندلاع حريق في أجزاء من مخيم مكتظ للغاية للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش.
 وذكر رجل الشرطة محمد إقبال، أن الحريق -الذي استغرق رجال الإطفاء أكثر من ثلاث ساعات لإخماده- التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
 من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: «إن الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار 5»، حيث تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيماً في كوكس بازار بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.  يذكر أن نحو 750 ألف شخص عبروا الحدود بعد أن شنت ميانمار هجوماً عسكرياً ضد الروهينجا في أغسطس 2017.

بنجلاديش
الروهينجا
مخيم لاجئين
حريق
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