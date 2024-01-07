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باكستان.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بهجوم إرهابي

عناصر من الجيش الباكستاني
8 يناير 2024 00:48

إسلام آباد (وكالات)

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لقي 4 أشخاص حتفهم، بينهم اثنان من أفراد القوات الأمنية، وأُصيب 3 آخرون إثر إطلاق نار على حافلة ركاب وسيارة في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان. 
وذكرت قناة جيو الباكستانية أن رئيس شرطة المنطقة محمد عمران قال إن مسلحين فتحوا النيران على الحافلة وسيارة في منطقة سادا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. 
وأضاف عمران أن القتلى هم اثنان من أفراد القوات الأمنية وسائق وسيدة، مضيفاً أن الشرطة بدأت عملية مطاردة لإلقاء القبض على المهاجمين، في حين تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة. 
وذكرت الإذاعة الباكستانية أمس أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمت إعادة 693 مواطناً أفغانياً غير شرعي إلى وطنهم، مما يرفع إجمالي عدد المهاجرين، الذين تمت إعادتهم إلى الوطن إلى 460 ألفاً و881، حسب وكالة «أسوشيتد برس» الباكستانية أمس. 
وكانت اللجنة العليا لخطة العمل الوطنية، في اجتماع، في الثالث من أكتوبر الماضي، حددت موعداً نهائياً لمغادرة جميع المواطنين الأجانب، الذين يعيشون بشكل غير شرعي في باكستان. 
وحتى 31 أكتوبر، تم منح المهاجرين الخيار للمغادرة بشكل طوعي أو مواجهة الترحيل.

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