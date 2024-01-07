تفكيك خلية «حوثية» مكلفة بعمليات إرهابية

عدن (الاتحاد)

كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن خلية إرهابية جديدة، جندتها جماعة الحوثي لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل الغربي.

وقال الإعلام العسكري، إن شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية تمكنت من القبض على عناصر خلية إرهابية تعمل لصالح جماعة الحوثي، وكانت الخلية مكلفة من قبل الحوثيين بزراعة العبوات الناسفة، وإحراق الأطقم، وإقلاق السكينة العامة في الساحل الغربي.

وأوضح أن الخلية التي جنّدها قيادي حوثي مسؤول في خلايا العبوات، شملت 4 عناصر من أهالي محافظة الحديدة.

ونشر الإعلام العسكري مقاطع فيديو تتضمن اعترافات عناصر الخلية الإرهابية، وأقر اثنان من عناصر الخلية، بتورطهما في تنفيذ جرائم إرهابية متمثلة بإحراق أطقم وسيارات في الخوخة وحيس مقابل مبالغ مالية، فيما أقر الآخران بتجنيدهما من قِبل الحوثيين وانتقالهما إلى الساحل الغربي لتنفيذ جرائم إرهابية مماثلة واغتيال قيادات وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة الخوخة، ولكن تم القبض عليهما قبل التنفيذ.

وتضمنت اعترافات عناصر الخلية، تفاصيل الأساليب الحوثية في تجنيدهم وإجبارهم على تلقي دورات طائفية واستخباراتية، وتسجيل وصيّتهم قبل الزج بهم لتنفيذ جرائم إرهابية في المناطق المحررة. كما تضمنت اعترافاتهم بتورطهم في نقل إحداثيات عن مواقع للقوات المشتركة وتحركات الأطقم، وتصحيح أماكن قصف جماعة الحوثي.

وفي غضون ذلك، تمكن «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من نزع 3015 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر ديسمبر المنصرم 2023م.

وقال مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي: «إن المشروع يقترب من هدفه في بلوغ اليمن بر الأمان من الألغام، وسيقطف كافة اليمنيين ثمار ذلك».

وبين القصيبي، أن المشروع تمكن من نزع 2525 ذخيرة غير منفجرة، و444 لغماً مضاداً للدبابات، كما قام بإتلاف 289 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المموهة.

ولفت إلى أن إجمالي المساحة التي طهرها المشروع خلال ذات الشهر بلغت 822.725 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأشار القصيبي إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى أمس، قد بلغ 426.809 ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد وصلت إجمالي المساحة المطهرة 52.866.744 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.

وزرعت جماعة الحوثي، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة في كافة المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الماضية، والتي خلفت أزمة إنسانية لم تشهدها اليمن من قبل.