الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النيجر تشن ضربات جوية لصد هجوم إرهابي

عناصر من الجيش النيجري (أرشيفية)
8 يناير 2024 00:48

نيامي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
باكستان.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بهجوم إرهابي
النيجر: المجلس العسكري يعتقل وزير الطاقة في حكومة الرئيس المعزول

شن الجيش النيجري ضربات جوية  ضد «إرهابيين» قرب الحدود مع بوركينا فاسو، حسبما أعلن النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ يوليو.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني لحماية الوطن «النظام العسكري النيجري» أمس الأول، أن الجيش «صد بقوة هجوماً إرهابياً»، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف موقعاً عسكرياً في تياوا بمنطقة تيلابيري «غرب» القريبة من بوركينا فاسو. 
وأضاف البيان، أنه «في أعقاب هذه العملية، نُفِّذت ضربات جوية» ضد «مجموعة ثانية إرهابية على دراجات نارية وفي مركبات كانت متجهة نحو الموقع العسكري في تياوا». وتابع البيان أنه «خلال عملية بحث في المنطقة» أمس الأول «عثرت دورية عسكرية على ضحايا مدنيين في مكان الغارة»، من دون تقديم حصيلة.
لكن النظام العسكري أكد أن الترتيبات اللازمة اتُخِذت «لتقديم المساعدة للجرحى» الذين نُقلوا إلى مركز صحي.
وأوضحت السلطات، أن الجماعات الإرهابية النشطة منذ سنوات عدة في منطقة تيلابيري الشاسعة، تعيش «حالا من الفوضى وتبحث عن ملجأ» بعد عمليات شنها الجيش، لكنها لا تزال تخطط لشن هجمات ضد ثلاثة مواقع لقوات الأمن في المنطقة.

النيجر
هجوم إرهابي
بوركينا فاسو
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©