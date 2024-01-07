العراق.. مقتل 6 إرهابيين بينهم قيادي بضربات جوية

هدى جاسم (بغداد)

قتل 6 عناصر من تنظيم «داعش»، بينهم قيادي نتيجة الضربات الجوية التي استهدفت مواقع للتنظيم شمال شرق مدينة بعقوبة في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، إن الطيران الحربي العراقي نفذ سلسلة ضربات استهدف بها أوكاراً لـ«داعش» في قرى «شيخي والمخيسة والكبة» التابعة لناحية أبي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة. وبين أن الضربة أسفرت عن مقتل 6 عناصر من «داعش» بينهم مسؤول التنظيم في خوض الوقف بحسب المعلومات الأولية. وكانت قوات أمنية قد شرعت بعملية أمنية في بساتين حوض الوقف في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، إن «قوات مشتركة بدأت بعملية أمنية في عمق بساتين المخيسة شمال شرق بعقوبة ومن 3 محاور بإسناد الجهد الاستخباري لكشف مواقع القصف الجوي من قبل الطيران الحربي الليلة الماضية، مضيفاً «أن القصف الجوي أسفر عن مقتل أفراد مفرزة داعشية مسؤولة عن الهجمات الأخيرة التي ضربت نواحي العبارة وأبي صيدا والوجيهية في الأشهر الماضية بحسب التحقيقات الأولية».

في غضون ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن طائرات الـF16 نفذت ضربة جوية، استهدفت 3 أوكار للإرهاب في قاطع عمليات ديالى، وذلك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

ووفقاً للبيان، فإن الضربة حققت «الإصابات المباشرة بالعناصر الإرهابية» المتواجدين في تلك المواقع.