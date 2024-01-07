26 قتيلاً من «الشباب» الإرهابية وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت وسائل إعلام صومالية، أمس، أن 26 عنصراً من مليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» قتلوا، بينهم قائد ميداني في «ضربة جوية» للجيش الوطني الصومالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة «مدغ» وسط الصومال.

واستهدف «الجيش في عملية عسكرية نفذها بمنطقة (جيح جيح) جنوب محافظة (مدغ) أوكاراً للإرهابيين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» في بيان أمس. وكانت القوات المسلحة الصومالية تمكنت الجمعة من قتل أكثر من 50 عنصراً من مليشيات «الشباب» في المنطقة نفسها جراء معركة دارت بين الجانبين. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع قوات محلية ملاحقة فلول مليشيات «الشباب» جنوب البلاد ووسطها.

وحقَّق الصومال خلال عام 2023 إنجازات كبيرة في مسار الحرب التي أطلقها على الإرهاب، وخاصة ضد حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، على الأصعدة كافة، العسكرية والمالية والفكرية.

فمنذ توليه الحكم في الصومال، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود، أن الأولوية القصوى له هي مكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في البلاد منذ 15 عاماً، ووضع في أواخر أغسطس 2023، إطاراً زمنياً جديداً للقضاء على حركة «الشباب»، حدده بـ 5 أشهر.