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مقتل 142 من موظفي «الأونروا»

طفلة فلسطينية نازحة في أحد مراكز الإيواء بمدينة رفح (من المصدر)
8 يناير 2024 00:48

غزة (الاتحاد)

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن 142 موظفاً للأمم المتحدة قتلوا في القصف المستمر على قطاع غزة لليوم الـ93 على التوالي، لافتةً إلى أن عدد ضحايا الحرب من موظفي الأمم المتحدة الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية. وأوضحت «الأونروا» أن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف على جميع مناطق قطاع غزة، مبينةً أن ما يحدث في غزة هو «أخطر من نكبة عام 1948».
وأشارت إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعًا، وأن كارثة حلت بالأهالي فيها، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل، دعت «الأونروا» إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكانه.
وأشارت المنظمة إلى أن «الحرب المستمرة، منذ 3 أشهر، تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع».
ولفتت إلى تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من تعرض سكان القطاع لخطر المجاعة، في ذات الوقت، الذي يشهد فيه حالة طوارئ صحية بينما تبحث الأسر عن مكان يحتمون فيه.

الأونروا
غزة
فلسطين
إسرائيل
الأمم المتحدة
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