عبور 104 شاحنات مساعدات ووقود إلى غزة

غزة، العريش (الاتحاد)

أعلن رئيس الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، خالد زايد، أن 100 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية، و4 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، أمس.

وأضاف زايد أنه تم تسليم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني. وقال: «تم تجهيز نحو 130 شاحنة أخرى وإرسالها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم لإنهاء إجراءات التفتيش تمهيداً لدخولها إلى القطاع».

وأشار زايد إلى أن معبر رفح استقبل أيضاً 25 مصاباً فلسطينياً يرافقهم 25 من أقاربهم، ويجري العمل على نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

إلى ذلك، وصلت إلى مطار العريش المصري، أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». وهبطت بمطار العريش بشمال سيناء منذ 12 أكتوبر حتى أمس، 460 طائرة نقلت مساعدات ومواد إغاثية لقطاع غزة، وشخصيات عالمية مهمة ووفود رسمية وسفراء استقبلتهم محافظة شمال سيناء، لتفقد معبر رفح وتجهيزات مصر للمساعدات ومسار تحركها من العريش إلى رفح وصولاً لقطاع غزة، بينها 377 طائرة نقلت مساعدات.

وفي سياق متصل، نقل الصليب الأحمر الألماني أمس، من مطار «لايبتسيج هاله» مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان في قطاع غزة. ونقل بيان عن الأمين العام للصليب الأحمر الألماني، كريستيان رويتر، قوله إن «الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، هائلة، إنه يحتاج عملياً إلى المزيد من كل شيء». وأضاف: «من خلال رحلات إرسال المساعدات، نستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا وندعم جهود جمعيتنا الشقيقة هناك وهي الهلال الأحمر الفلسطيني».

ووفقا للبيان، تتضمن رحلات إرسال المساعدات التي نظمها الصليب الأحمر الألماني بتمويل من وزارة الخارجية 1020 خيمة للعائلات، و1000 غطاء مشمع لنُزُل الطوارئ و6 عربات رفع للخدمات اللوجستية الإنسانية، و50 حقيبة إسعاف. وتم تحميل حوالي 33 طناً من المساعدات في «لايبتسيج» وتم نقلها جواً إلى مصر.

وبعد هبوط الشحنة في مصر، سيتم نقلها بوساطة الهلال الأحمر المصري عبر الطريق البري إلى قطاع غزة، حيث من المقرر توزيعها بوساطة الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومن المنتظر إقلاع طائرة ثانية من «لايبتسيج» أيضاً اليوم الإثنين وعلى متنها 26 طناً من المساعدات.