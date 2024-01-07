الإثنين 8 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مناظرة متلفزة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا

مرشحو الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا خلال المناظرة المتلفزة
7 يناير 2024 23:39

شارك المرشحون الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية في ثاني مناظرة متلفزة لهم، قبل نحو شهر من جولة الاقتراع الأولى.وطغت قضايا الأمن والمسائل الجيوسياسية والدبلوماسية على المناظرة.
وقال برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الحالي والمرشح الأوفر حظاً لخلافة الرئيس جوكو ويدودو "من خلال علاقات جيدة مع مختلف القوى، يمكننا ضمان مصالحنا الوطنية"، تماشياً مع استراتيجية إندونيسيا التاريخية المندرجة ضمن حركة عدم الانحياز.
ولا يمكن لجوكو ويدودو الترشّح مرة جديدة للرئاسة بعد ولايتين.
وتابع سوبيانتو، وهو جنرال سابق يبلغ 72 عاماً "سنستكمل انتهاج سياسة حسن الجوار".
ودعي حوالى 205 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 14 فبراير 2024 لاختيار خلف للرئيس الحالي الذي اعتلى سدة الرئاسة للمرة الأولى سنة 2014.
وسيواجه برابوو سوبيانتو، غانجار برانو الحاكم السابق لإقليم جاوة الوسطى وأنيس باسويدان الحاكم السابق للعاصمة جاكرتا. 
وإذا لم يحصل أي من المرشحين الثلاثة على غالبية الأصوات في الدورة الأولى، فستُقام في يونيو جولة ثانية بين المرشحَيْن اللذين يحصلان على العدد الأكبر من الأصوات.
وشدد برابوو على أهمية تعزيز القوة العسكرية للدفاع عن استقلال البلاد.
أما أنيس باسويدان، فأثار مسألة التهديد الناجم عن حوادث القرصنة الإلكترونية، متعهداً بإنشاء نظام للدفاع السيبراني.
وأكد أيضاً أنه سيجعل إندونيسيا دولة فاعلة في المشهد الدولي وذلك بفضل مجالَيها الثقافي والفني.

أخبار ذات صلة
إندونيسيا: ثوران بركان «مارابي» مجدداً
تفاهم بين جامعتي محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وسومطرة
المصدر: وكالات
إندونيسيا
انتخابات رئاسية
مناظرة تلفزيونية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 14:36
قرية ضربها زلزال اليابان
الترفيه
قرية تصمد بأعجوبة في وجه زلزال عنيف
اليوم 22:34
إليزابيت بورن، رئيسة وزراء فرنسا المستقيلة
الأخبار العالمية
رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها
اليوم 21:58
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
الرياضة
اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
اليوم 21:26
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
علوم الدار
رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©