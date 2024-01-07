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مصر: نسعى لوقف النار وإدخال المساعدات إلى غزة

طفلة فلسطينية نازحة تلعب بالقرب من الحدود مع مصر (رويترز)
8 يناير 2024 00:49

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تسعى لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، بقداس عيد الميلاد، في مقر كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة القاهرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية، مساء أمس الأول.
وقال السيسي: «العالم يتعرض، منذ عام 2020، للعديد من الأزمات والأوضاع الصعبة، ونتمنى أن يكون هذا العام 2024، سعيدا علينا جميعا، وأن نتجاوز فيها بفضل الله، الأزمات الكبيرة الموجودة، وألا تزيد أو تستمر أكثر من ذلك». وأضاف، أن «أكثر أزمة نعيشها جميعا ونتأثر بها هي ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية».  وشدد على أن «مصر تسعى إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، للتخفيف عن الأشقاء وأهلنا في غزة، ثم السعي نحو إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية».
وتحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي بالعيد يوم 7 يناير من كل عام.

مصر
غزة
فلسطين
إسرائيل
عبد الفتاح السيسي
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