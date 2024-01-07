زيلينسكي يدعو أوروبا إلى التسلح

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أوروبا إلى التسلح للدفاع عن نفسها.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو، إن الأزمة الحالية في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة لضمان قدرة القارة على «المحافظة على نفسها» في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ.

وتابع الرئيس الأوكراني أن الأزمة، التي بدأت منذ عامين «أثبتت أن أوروبا بحاجة إلى ترسانة خاصة بها كافية للدفاع عن الحرية وأنها بحاجة أيضا إلى قدرات خاصة بها لضمان الدفاع».

وأضاف زيلينسكي أن الوضع في ساحات القتال، في الوقت الراهن، لا يزال مستقرا بشكل نسبي.

وترسل الدول الأوروبية الأسلحة إلى أوكرانيا منذ انطلاق الأزمة في فبراير 2022.