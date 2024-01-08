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فيضانات وعواصف شديدة تجتاح مناطق بأستراليا

أفراد خدمة الطوارئ يقومون بإجلاء الناس من مياه الفيضانات في كوينزلاند بأستراليا
8 يناير 2024 09:01

أنقذ رجال الإنقاذ أكثر من 20 شخصاً من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين، وحذر المسؤولون من مزيد من الفيضانات مع اجتياح العواصف منطقة تغمرها المياه بالفعل في أحدث موجة من الطقس العاصف تضرب الساحل الشرقي للبلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي الأمطار والعواصف الرعدية إلى هطول ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار، أي أكثر من معدل هطول الأمطار خلال شهر في بعض المناطق، على حزام عريض يمتد من جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز إلى شمال شرق فيكتوريا صباح اليوم الاثنين، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

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وتلقى رجال الإنقاذ في ولاية فيكتوريا ما يقرب من 700 مكالمة طلب للمساعدة وأجروا 26 عملية إنقاذ في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، خاصة حول بلدة بنديجو على بعد حوالي 120 كيلومترا شمالي ملبورن.

وأصدرت السلطات سبعة تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء فيكتوريا، ومن المحتمل حدوث سيول خطيرة حتى بعد ظهر اليوم الاثنين مع تساقط الأمطار شرقا باتجاه الساحل.
وتعرض شرق أستراليا لأمطار وفيضانات وحتى إعصار مداري خلال فصل الصيف عندما توقع الكثيرون أن يصاحب ظاهرة النينيو طقسا جافا وحرائق غابات.

المصدر: وكالات
عواصف
أستراليا
فيضانات
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