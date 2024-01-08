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روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني في إحدى جبهات القتال

آثار قصف على دونتسك
8 يناير 2024 17:00

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، خسائر قالت إن الجيش الأوكراني تكبدها في اتجاه "كراسني ليمان" خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وقال بيان، صادر عن الوزارة، إن الجيش الأوكراني "تكبد نحو 230 جنديا بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، بالإضافة إلى مدفعين من طراز أكاتسيا ذاتية الدفع"، حسبما ذكرت وكالة  "تاس" الروسية للأنباء.
وأضافت الوزارة أنه في اتجاه كراسني ليمان، شنت وحدات المجموعة القتالية المركزية، بدعم من الطيران والمدفعية، هجمات على القوات والمعدات قرب "تورسكوي" و"يامبولوفكا" في دونيتسك و"تشيرفونايا ديبروفا" في لوجانسك.

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المصدر: د ب أ
دونيتسك
لوغانسك
جبهات القتال
خسائر
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